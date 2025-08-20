Внешний контроль под внутренним замком: за передачу ключевых функций банкам грозят риски

ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Можно ли доверить подрядчику ведение бухгалтерии или составление отчётности для ЦБ? Регулятор отвечает однозначно: нет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Подпись бумаг

Критически важные процессы — только внутри банка

Банк России в своём информационном письме подчеркнул, что кредитные организации не должны передавать внешним исполнителям ряд ключевых функций. В их числе:

утверждение стратегических документов;

бухгалтерский учёт;

подготовка и подача отчётности в ЦБ.

Какие операции под строгим запретом

Чтобы снизить риски, банкам также рекомендовано не выводить за пределы организации:

совершение банковских операций;

функции службы управления рисками;

внутренний контроль;

внутренний аудит.

Роль совета директоров

Регулятор обращает внимание: решения о передаче критически важных процессов должны приниматься именно на уровне совета директоров. При этом важно чётко прописывать ответственность всех подразделений и органов управления, чтобы избежать конфликта интересов.

Постоянная проверка подрядчиков

Не менее значимым условием названа регулярная оценка качества работы третьих лиц. На ежегодной основе банки должны пересматривать условия договоров с подрядчиками, оценивая целесообразность их продления.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Догово́р подря́да — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.