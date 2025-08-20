Внешний контроль под внутренним замком: за передачу ключевых функций банкам грозят риски

Можно ли доверить подрядчику ведение бухгалтерии или составление отчётности для ЦБ? Регулятор отвечает однозначно: нет.
Банк России в своём информационном письме подчеркнул, что кредитные организации не должны передавать внешним исполнителям ряд ключевых функций. В их числе:
Чтобы снизить риски, банкам также рекомендовано не выводить за пределы организации:
Регулятор обращает внимание: решения о передаче критически важных процессов должны приниматься именно на уровне совета директоров. При этом важно чётко прописывать ответственность всех подразделений и органов управления, чтобы избежать конфликта интересов.
Не менее значимым условием названа регулярная оценка качества работы третьих лиц. На ежегодной основе банки должны пересматривать условия договоров с подрядчиками, оценивая целесообразность их продления.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Догово́р подря́да — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его.
