New York Times: Keen уходит из Китая и расширяет производство обуви в Юго-Восточной Азии
Экономика

Бренд Keen (США), известный своими сандалиями и походными ботинками, закрывает свои фабрики в Китае и запускает новые заводы в Юго-Восточной Азии, Индии и Доминиканской Республике. В июне она также запустила производство в Кентукки, продвигаясь под слоганом "Сделано в Америке".

Однако, несмотря на это, Keen по-прежнему зависит от глобальной цепочки поставок.  Компания активно ищет местных поставщиков, чтобы снизить свои риски, но всё равно многие компоненты транспортируются по всему миру на сборку.

Стратегия Keen по уменьшению зависимости от конкретных стран сталкивается с вызовами, связанными с изменяющимся набором американских пошлин. Главный операционный директор Хари Перумал пытается справиться с новыми повышениями пошлин на импорт из Индии (в итоге 50%) и разбираться в торговом соглашении с Вьетнамом, где тоже есть фабрика Keen.

Несмотря на все трудности, Хари уверен в способности компании справляться с изменениями. Он отметил, что Keen нацелена на гибкость и разработку запасных планов, в отличие от многих других компаний, которые полагаются на производство в Китае.

Тем не менее, необходимость постоянно пересчитывать влияние новых пошлин создает дополнительные проблемы. Но Keen пообещала не повышать цены в этом году. 

Однако Мэтт Прист, генеральный директор ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви Америки, отметил, что в целом отрасль сталкивается с признаками инфляции. Он считает, что новые пошлины являются дополнительным бременем для американских семей, покупающих обувь, особенно в разгар школьного сезона, пишет The New York Times.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

