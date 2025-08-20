Пшеничные качели: между российским урожаем и мировым спросом — кто победит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Bloomberg: пшеничные фьючерсы пошли вверх
Экономика

На торгах в Чикаго (США) цены на пшеницу начали расти, прервав двухдневное падение. Фьючерсы выросли на 0,6% после достижения минимального уровня за неделю.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Давление на цены оказывали улучшенные прогнозы урожая в России, что, в свою очередь, повысило экспортные перспективы крупнейшего мирового поставщика, передает Bloomberg.

Наблюдаются признаки увеличения импортного спроса со стороны Египта, Иордании и Сирии. 

Согласно отчету Hightower Report, рынок может вновь оказаться под давлением, если на следующей неделю на юге американских равнин пройдут дожди, что создает неблагоприятную среду для посева озимой пшеницы.

Также внимание рынков приковано к попыткам достичь перемирия между Россией и Украиной. Консультант CRM AgriCommodities Майк Вердин отметил, что любое мирное соглашение может положительно сказаться на ценах на пшеницу в краткосрочной и среднесрочной перспективе, так как рубль получит укрепление, что скажется на экспорте пшеницы из России.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
