Нефтяной скандал: Индия наживается на России, США в ярости

США обвинили Индию в наживе на российской нефти: детали скандала

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в "наживе" из-за резкого увеличения закупок российской нефти после февраля 2022 года.

Он отметил, что сейчас российская нефть составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, в то время как до февраля 2022 года этот показатель составлял всего 1%.

Бессент заявил, что Индия просто спекулирует, перепродавая дешевую российскую нефть, и назвал это "индийским арбитражем" — покупка дешевой российской нефти и перепродажа её как продукта, является неприемлемым действием. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Ранее, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. Это решение основывается на том, что Индия покупает нефть у России. В результате общая сумма пошлин на индийские товары вырастет до 50%.

Уточнения

Арбитражная сделка (экономический термин) — несколько сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временно́й арбитраж).





