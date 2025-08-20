Европа усиливает давление: Россия может столкнуться с самыми жёсткими санкциями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Нидерланды заявили о продолжении помощи Украине и поддержке новых санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф в соцсети X после виртуальной встречи "коалиции желающих" с лидерами других стран ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Engler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности для Украины и усилим давление на Россию, включая подготовку новых, более жёстких санкций", — отметил Схоф.

Онлайн-встреча прошла во вторник в 13:00 по брюссельскому времени (14:00 мск) и была посвящена итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры ЕС координировали дальнейшие шаги по вопросам гарантий безопасности для Украины.

По данным пресс-службы премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обсуждался также вариант размещения европейского военного контингента на территории Украины в случае прекращения боевых действий.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера, которые используются одним участником международной торговли по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

