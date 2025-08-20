Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бегство элиты: британские миллионеры массово готовятся к переезду

Bloomberg: 60% миллионеров Британии готовы уехать при введении налога на богатство
1:13
Экономика

Более половины миллионеров в Великобритании заявили, что готовы покинуть страну в случае введения налога на богатство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос консалтинговой компании Arton Capital.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

По данным исследования, около 60% обеспеченных британцев считают, что за рубежом их уровень жизни станет выше. Среди самых привлекательных направлений для переезда названы США, Канада, Австралия и ОАЭ — государства с низкими налогами и англоязычной средой.

Опрос проводился с конца июля по начало августа среди более чем тысячи граждан Великобритании с доходом от 1 млн фунтов стерлингов ($1,4 млн).

Как уточняет Bloomberg, министр финансов Соединённого Королевства Рейчел Ривс ищет способы закрыть бюджетный дефицит в размере 20-25 млрд фунтов ($27-33 млрд). При этом Минфин не планирует повышать подоходный налог, НДС или взносы на госстрахование, но не исключает возможности появления налога на богатство в предстоящем осеннем бюджете.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
