Бегство элиты: британские миллионеры массово готовятся к переезду

Более половины миллионеров в Великобритании заявили, что готовы покинуть страну в случае введения налога на богатство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос консалтинговой компании Arton Capital.
По данным исследования, около 60% обеспеченных британцев считают, что за рубежом их уровень жизни станет выше. Среди самых привлекательных направлений для переезда названы США, Канада, Австралия и ОАЭ — государства с низкими налогами и англоязычной средой.
Опрос проводился с конца июля по начало августа среди более чем тысячи граждан Великобритании с доходом от 1 млн фунтов стерлингов ($1,4 млн).
Как уточняет Bloomberg, министр финансов Соединённого Королевства Рейчел Ривс ищет способы закрыть бюджетный дефицит в размере 20-25 млрд фунтов ($27-33 млрд). При этом Минфин не планирует повышать подоходный налог, НДС или взносы на госстрахование, но не исключает возможности появления налога на богатство в предстоящем осеннем бюджете.
