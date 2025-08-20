Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода
В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за одно нарушение
Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
Длительный интервал между трапезами замедляет развитие болезни Альцгеймера — Nature Communications
Известь, соль, мята: дешёвые средства, которые продлевают жизнь вашему урожаю
Шеф-повара назвали 10 ингредиентов, которые улучшают вкус супа
Ранние приматы обитали в холодных и умеренных зонах не менее 18 миллионов лет

Закон разрешает больше, чем думают: алименты и долги превращают пенсию в копейки

Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%
1:07
Экономика

Юрист Олег Черкасов напомнил, что удержания из пенсии должников зависят от категории задолженности и могут достигать 70% ежемесячной выплаты. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Обман пожилой женщины мошенниками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обман пожилой женщины мошенниками

По закону "Об исполнительном производстве" стандартный предел удержаний не превышает 50% дохода — например, по кредитам или коммунальным долгам.

Однако при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, компенсации вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца или преступлением допустимо удерживать до 70%.

Судебные приставы должны учитывать личные обстоятельства должника: семейное положение, финансовое состояние, состояние здоровья. С февраля 2022 года появилась возможность подать заявление о сохранении прожиточного минимума, но эта мера не распространяется на алименты и компенсацию вреда.

Если заявление не подано, удержания производятся в полном объеме, даже если остаток пенсии оказывается ниже прожиточного минимума.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
Еда и рецепты
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Последние материалы
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода
В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за одно нарушение
Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
Известь, соль, мята: дешёвые средства, которые продлевают жизнь вашему урожаю
Длительный интервал между трапезами замедляет развитие болезни Альцгеймера — Nature Communications
Шеф-повара назвали 10 ингредиентов, которые улучшают вкус супа
Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%
Ранние приматы обитали в холодных и умеренных зонах не менее 18 миллионов лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.