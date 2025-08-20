Закон разрешает больше, чем думают: алименты и долги превращают пенсию в копейки

Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юрист Олег Черкасов напомнил, что удержания из пенсии должников зависят от категории задолженности и могут достигать 70% ежемесячной выплаты. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Обман пожилой женщины мошенниками

По закону "Об исполнительном производстве" стандартный предел удержаний не превышает 50% дохода — например, по кредитам или коммунальным долгам.

Однако при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, компенсации вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца или преступлением допустимо удерживать до 70%.

Судебные приставы должны учитывать личные обстоятельства должника: семейное положение, финансовое состояние, состояние здоровья. С февраля 2022 года появилась возможность подать заявление о сохранении прожиточного минимума, но эта мера не распространяется на алименты и компенсацию вреда.

Если заявление не подано, удержания производятся в полном объеме, даже если остаток пенсии оказывается ниже прожиточного минимума.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.