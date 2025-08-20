Белый дом готов вложить миллиарды в Intel — акции компании резко взлетели

Белый дом подтвердил намерение получить долю в Intel — и это уже вызвало реакцию на бирже.
Министр торговли США Говард Латник заявил, что администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность участия в капитале производителя микрочипов.
По его словам, в акции Intel планируется конвертировать государственные гранты на сумму около 10,9 млрд долларов.
Латник подчеркнул, что речь идет о неголосующих акциях: Белый дом не собирается вмешиваться в управление или участвовать в собраниях акционеров. Тем не менее государство может стать крупнейшим инвестором компании.
Новость уже отразилась на фондовом рынке: во вторник акции Intel выросли более чем на 7%, достигнув 25,27 доллара за штуку.
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для ЦОДов, ПЛИС (Altera), микросхем для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.