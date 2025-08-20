Белый дом готов вложить миллиарды в Intel — акции компании резко взлетели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Белый дом подтвердил намерение получить долю в Intel — и это уже вызвало реакцию на бирже.
Министр торговли США Говард Латник заявил, что администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность участия в капитале производителя микрочипов.

Интел
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Интел

По его словам, в акции Intel планируется конвертировать государственные гранты на сумму около 10,9 млрд долларов.

Латник подчеркнул, что речь идет о неголосующих акциях: Белый дом не собирается вмешиваться в управление или участвовать в собраниях акционеров. Тем не менее государство может стать крупнейшим инвестором компании.

Новость уже отразилась на фондовом рынке: во вторник акции Intel выросли более чем на 7%, достигнув 25,27 доллара за штуку.

Уточнения

Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для ЦОДов, ПЛИС (Altera), микросхем для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
