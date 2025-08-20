Бразильский кофе дефицитен? Как погодные катаклизмы меняют кофейную карту мира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты: погода в Бразилии может сократить поставки арабики
Экономика

Во вторник кофе сорта арабика подорожал до максимума за два месяца, вызванного опасениями относительно холодной погоды в Бразилии, которая может сократить поставки из крупнейшего производителя кофе в мире.

Цена декабрьских фьючерсов на арабику в Нью-Йорке поднялась на 2,6%, достигнув $3,45 за фунт.

Торговцы становятся все более обеспокоенными тем, что урожай кофе в Бразилии в этом году может оказаться ниже ожидаемого из-за неблагоприятных погодных условий. Майкл Макдугалл из McDougall Global View отмечает, что беспокойство касается не только текущего сезона, но и перспектив на 2026 год, так как заморозки уже вызывают раннее цветение.

Согласно опросу Coffee Trading Academy, совокупный урожай кофе сортов арабика и робуста в Бразилии в сезоне 2025/26 составит 63,9 млн мешков по 60 кг каждый, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году, пишет "Интерфакс".

Ко́фе арави́йский или, традиционно, Кофе́йное де́рево арави́йское (лат. Cofféa arábica) — вид рода Кофе (Coffea) трибы Кофейные (Coffeeae) семейства Мареновые. Наиболее распространенный и культивируемый вид. Возделывается во многих тропических странах, составляя около 60% мировых насаждений кофе. Известен также под названием арабика.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
