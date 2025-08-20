Больше, чем просто покупки: шопинг-терапия спасает от стресса или создаёт новые проблемы

Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кристина Иваненко, кандидат психологических наук и доцент РАНХиГС, заявила, что в периоды повышенной неопределенности и тревожности шопинг может служить способом эмоциональной компенсации. Люди стремятся получить контроль и позитивные эмоции через покупки.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина купила автомобиль

Однако Сергей Васильковский, руководитель аналитики Института экономики роста, предупреждает, что шопинг-терапия может принести лишь кратковременное облегчение стресса и не должна рассматриваться как долгосрочное решение. Он также отметил, что существует риск перерастания шопинга в компульсивное поведение.

По состоянию на 12 августа 2025 года уровень тревожности россиян составляет 39%, согласно замерам фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Опрос проводился среди 1500 россиян в 51 регионе. Уровень тревожности с начала 2025 года колебался от 37% до 44%, пишут "Ведомости".

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.