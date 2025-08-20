Мобильная связь в России дорожает: россияне тратят более 1,1 тысячи рублей в месяц

Росстат: абонентская плата за сотовую связь подскочила на 13,9%

В первом полугодии 2025 года расходы россиян на мобильную связь увеличились более чем на 7%, и среднемесячные траты теперь превышают 1,1 тысячи рублей.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мобильный телефон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет постоянный мониторинг повышения тарифов и следит за соблюдением антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений, служба обещает принять меры.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций также отметили, что любое повышение тарифов должно быть обоснованным. Они подчеркнули, что услуги связи в России остаются одними из самых доступных в мире. По данным Росстата, абонентская плата за сотовую связь составляет около 680 рублей в месяц, а с учетом архивных тарифов — ещё ниже.

Однако Росстат зафиксировал рост абонентской платы на 13,9% в июле 2025 года по сравнению с прошлым годом, что значительно превышает прогнозируемый уровень инфляции, который ожидается в диапазоне 8,6-9,2%.

Представители крупных операторов объясняют рост цен множеством факторов, включая стоимость оборудования, эксплуатационные затраты и расходы на электроэнергию. Например, в "МегаФоне" подчеркнули, что объемы потребления мобильного интернета растут из-за появления новых интернет-сервисов и услуг, что также влияет на тарифы, согласно "Ъ".

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



