Что принёс август? Недельный рост цен на куриные яйца

Куриные яйца "Окские" категории С1 заметно подорожали на 11,6% в российских магазинах с 9 по 16 августа, сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
По состоянию на 16 августа 2025 года значение Индекса Мишек упало на 1,7% за неделю. В это же время была зафиксирована значительная скидка на морковь (-12,5%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-9,2%), детский мармелад Fruit-Tella (-9,1%) и бананы (-4,0%). Однако, как уже упоминалось, цены на яйца резко выросли на 11,6%, пишет Газета.Ru.
За год значение Индекса Мишек увеличилось на 3,6%. В этом периоде подорожали:
Упали в цене за год бананы (-25,0%), сливочное масло "Домик в деревне" (-12,2%), чай черный "Акбар" (-4,9%) и сельдь "Матиас".
