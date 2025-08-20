Что принёс август? Недельный рост цен на куриные яйца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Куриные яйца "Окские" категории С1 заметно подорожали на 11,6% в российских магазинах с 9 по 16 августа, сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По состоянию на 16 августа 2025 года значение Индекса Мишек упало на 1,7% за неделю. В это же время была зафиксирована значительная скидка на морковь (-12,5%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-9,2%), детский мармелад Fruit-Tella (-9,1%) и бананы (-4,0%). Однако, как уже упоминалось, цены на яйца резко выросли на 11,6%, пишет Газета.Ru.

За год значение Индекса Мишек увеличилось на 3,6%. В этом периоде подорожали:

  • апельсиновый сок J7 (+57,9%);
  • подсолнечное масло "Олейна" (+15,0%);
  • конфеты "Мишка косолапый" (+10,0%);
  • молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (+4,8%);
  • бюджетные куриные тушки (+4,7%);
  • морковь (+2,9%);
  • "Фетакса" (+1,5%);
  • детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

Упали в цене за год бананы (-25,0%), сливочное масло "Домик в деревне" (-12,2%), чай черный "Акбар" (-4,9%) и сельдь "Матиас".

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
