Нефтяной рынок лихорадит: ценники на топливо продолжают расти

Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей

В европейской части России на торгах 18 августа стоимость бензина марки "Регуляр-92" поднялась на 1,28%, достигнув 71 309 рублей за тонну, согласно информации, предоставленной Петербургской биржей.

Таким образом, цена на АИ-92 достигла нового исторического максимума, превзойдя предыдущий рекорд, установленный 18 сентября 2023 года на уровне 70 508 рублей за тонну.

Помимо этого, наблюдался рост цен на другие виды топлива. Бензин марки "Премиум-95" подорожал на 1,86%, до 80 301 рубля за тонну, а летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,93%, достигнув 59 274 рублей за тонну.

В начале августа, когда цена на АИ-95 также достигла рекордного уровня, Министерство энергетики заявило, что рынок нефтепродуктов в целом "демонстрирует устойчивую стабильность", несмотря на то, что рост цен на бензин несколько опережает инфляцию.

Представители министерства также отметили, что для урегулирования ситуации производители приняли меры по сокращению экспортных поставок и увеличению объемов топлива, направляемых на внутренний рынок.

Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина в августе, чтобы "сохранить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ", пишет РБК.

