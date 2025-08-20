Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рацион, вода и режим сна помогают худеть без физических нагрузок
Автомобили с пробегом более 500 тыс. км становятся опасными для эксплуатации
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани

Нефтяной рынок лихорадит: ценники на топливо продолжают расти

Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей
1:44
Экономика

В европейской части России на торгах 18 августа стоимость бензина марки "Регуляр-92" поднялась на 1,28%, достигнув 71 309 рублей за тонну, согласно информации, предоставленной Петербургской биржей.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Таким образом, цена на АИ-92 достигла нового исторического максимума, превзойдя предыдущий рекорд, установленный 18 сентября 2023 года на уровне 70 508 рублей за тонну.

Помимо этого, наблюдался рост цен на другие виды топлива. Бензин марки "Премиум-95" подорожал на 1,86%, до 80 301 рубля за тонну, а летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,93%, достигнув 59 274 рублей за тонну.

В начале августа, когда цена на АИ-95 также достигла рекордного уровня, Министерство энергетики заявило, что рынок нефтепродуктов в целом "демонстрирует устойчивую стабильность", несмотря на то, что рост цен на бензин несколько опережает инфляцию.

Представители министерства также отметили, что для урегулирования ситуации производители приняли меры по сокращению экспортных поставок и увеличению объемов топлива, направляемых на внутренний рынок.

Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина в августе, чтобы "сохранить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ", пишет РБК.

Уточнения

СПБ Биржа (до 2 июля 2021 года — «Санкт-Петербургская биржа») — российская биржа. Основана в 1997 году. Полное наименование — Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей
Бьюти-соки: новый способ заботы о коже, который обещает сияние и молодость без сложного ухода
Певец Шура показал, как выглядел в юности на заре своей сценической карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.