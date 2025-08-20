Фондовый рынок России отреагировал на заявление США: интрига сохраняется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рынок акций России отреагировал ростом на новостях о переговорах Путина и Зеленского
Экономика

Вечерние торги 19 августа на российском фондовом рынке отметились резким, хотя и недолгим подъемом, спровоцированным новостями из Вашингтона.

Заявление представителя администрации США о вероятной встрече президентов России и Украины вселило надежду в инвесторов, сообщает "Царьград" со ссылкой на РБК.

Индекс МосБиржи увеличился почти на 20 пунктов, вплотную приблизившись к знаковой отметке в 3000, но преодолеть ее не смог. Наибольший рост показали акции "Группы Астра" и АЛРОСА.

Аналитики оценивают рыночные настроения как осторожно-позитивные, подчеркивая доминирующее влияние геополитики над корпоративными факторами. Большинство экспертов полагают, что дальнейшая динамика котировок будет определяться ходом переговоров.

Согласно информации американских медиа, трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Зеленского может состояться в Риме, Женеве или Будапеште. В качестве возможной альтернативы рассматривается и Белоруссия.

Представитель Александра Лукашенко подтвердила готовность Минска оперативно организовать площадку для проведения саммита.

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
