Сийярто благодарит: Россия спасла Венгрию от нефтяного голода

Сийярто: Россия восстановила поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу Дружба

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", прерванные из-за инцидента на украинском участке, восстановлены.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто поблагодарил российскую сторону за оперативное устранение последствий и возобновление работы системы, пишет "Царьград".

Работа нефтепровода "Дружба", обеспечивающего поставки нефти в Венгрию, была временно остановлена из-за атак, произведенных с территории Украины.

Венгерское правительство выразило признательность России за быстрое реагирование и восстановительные работы, позволившие в кратчайшие сроки возобновить транспортировку нефти.

Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.





