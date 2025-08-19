Инвесторы готовятся к инфляции, а биржа решила пошутить ростом

Торги на Московской бирже во вторник завершились уверенным ростом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,49% и достиг отметки 2 965,66 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,59%, закрепившись на уровне 1 162,77 пункта. При этом курс юаня немного снизился — на 2 копейки, до 11,15 руб.
"Индекс Московской биржи под влиянием встречи президента [США Дональда] Трампа с лидерами ЕС к окончанию торгов растет. Индекс Мосбиржи отыгрывает снижение понедельника и прибавляет 1%. В фокусе инвесторов продолжают оставаться геополитика и ожидания нового раунда трехсторонних переговоров", — отметил портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.
Акции отдельных компаний продемонстрировали разнонаправленную динамику. По итогам торгов сильнее всего выросли бумаги:
Но были и те, кто разочаровал инвесторов. "Русагро" просел на 5%, а хуже рынка также выглядели:
Аналитики видят умеренные колебания рынка в ближайшей перспективе.
По данным "БКС мир инвестиций", в среду стоит ожидать индекс Мосбиржи в диапазоне 2 950-3 025 пунктов, курс доллара — 80-82 руб., юаня — 11,05-11,25 руб.
Индекс МосБиржи (ранее "Индекс ММВБ") — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
