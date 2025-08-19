Курская область ломает бюрократию: бизнесу обещают вход без очередей

Как сделать так, чтобы инвестор не тратил недели на согласования и ожидания? Ответ на этот вопрос пытаются найти в Курской области.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что власти готовят систему "одного окна" для прямой связи с инвесторами. По его словам, это позволит оперативно решать проблемы и обеспечивать поддержку бизнесу без лишних бюрократических барьеров.
"Правительство области и впредь будет делать максимум для того, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными и получали все возможные меры поддержки. Поручил коллегам продумать принцип "одного окна" для прямой связи с инвесторами. Очевидно, что большинство проблем требуют административного ресурса. Фактически такой формат сегодня мы уже нашли", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Региональные власти, подчеркнул он, крайне заинтересованы в развитии предприятий, создании новых производств и рабочих мест. Поэтому обещают сопровождать инвесторов на всех этапах — от первых переговоров до запуска проектов.
По сути, речь идет о том, чтобы бизнес в Курской области чувствовал себя уверенно, а решения принимались быстро и прозрачно.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
Бюрокра́тия (от фр. bureau "бюро, канцелярия" + греч. κράτος "господство, власть", букв. "власть канцелярии") — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.
