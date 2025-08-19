Квартирный вопрос решён? Заводы в Перми построят жильё для своих работников

Оборонным предприятиям Перми выделят землю под жильё на особых условиях

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Перми планируется выделение земельных участков на особых условиях двум оборонным предприятиям для строительства жилых комплексов для работников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Информация об этом была озвучена на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Прикамья. С инициативой реализации проектов выступили Пермский пороховой завод и Мотовилихинские заводы.

Как сообщила корреспонденту URA.RU глава Минэкономразвития края Татьяна Чуксина, с начала 2025 года в регионе действует программа, позволяющая предприятиям ОПК получать приоритетный статус для проектов жилищного строительства. В рамках данной программы компании получают возможность арендовать землю без проведения аукциона по льготной цене — один рубль за гектар.

Важным условием является обязательство, согласно которому не менее 70% квартир в построенных домах должны быть приобретены сотрудниками предприятий в течение пяти лет после присвоения проекту особого статуса.

В Пермском крае насчитывается более двадцати предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс. Согласно экспертным оценкам, общая потребность сотрудников этих предприятий в жилье превышает 200 тысяч квадратных метров.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.