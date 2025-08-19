Квартирный вопрос решён? Заводы в Перми построят жильё для своих работников

В Перми планируется выделение земельных участков на особых условиях двум оборонным предприятиям для строительства жилых комплексов для работников.
Информация об этом была озвучена на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Прикамья. С инициативой реализации проектов выступили Пермский пороховой завод и Мотовилихинские заводы.
Как сообщила корреспонденту URA.RU глава Минэкономразвития края Татьяна Чуксина, с начала 2025 года в регионе действует программа, позволяющая предприятиям ОПК получать приоритетный статус для проектов жилищного строительства. В рамках данной программы компании получают возможность арендовать землю без проведения аукциона по льготной цене — один рубль за гектар.
Важным условием является обязательство, согласно которому не менее 70% квартир в построенных домах должны быть приобретены сотрудниками предприятий в течение пяти лет после присвоения проекту особого статуса.
В Пермском крае насчитывается более двадцати предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс. Согласно экспертным оценкам, общая потребность сотрудников этих предприятий в жилье превышает 200 тысяч квадратных метров.
Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.