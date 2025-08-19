Квартирный вопрос решён? Заводы в Перми построят жильё для своих работников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оборонным предприятиям Перми выделят землю под жильё на особых условиях
Экономика

В Перми планируется выделение земельных участков на особых условиях двум оборонным предприятиям для строительства жилых комплексов для работников.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Информация об этом была озвучена на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Прикамья. С инициативой реализации проектов выступили Пермский пороховой завод и Мотовилихинские заводы.

Как сообщила корреспонденту URA.RU глава Минэкономразвития края Татьяна Чуксина, с начала 2025 года в регионе действует программа, позволяющая предприятиям ОПК получать приоритетный статус для проектов жилищного строительства. В рамках данной программы компании получают возможность арендовать землю без проведения аукциона по льготной цене — один рубль за гектар.

Важным условием является обязательство, согласно которому не менее 70% квартир в построенных домах должны быть приобретены сотрудниками предприятий в течение пяти лет после присвоения проекту особого статуса.

В Пермском крае насчитывается более двадцати предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс. Согласно экспертным оценкам, общая потребность сотрудников этих предприятий в жилье превышает 200 тысяч квадратных метров.

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
