3500$ за унцию — это только начало? Прогнозы Goldman Sachs

В последние месяцы наблюдается активный спрос на золото, что привело к рекордному росту цен.
Почти всё добытое золото — около 220 000 метрических тонн — продолжает существовать в основном в хранилищах или ювелирных шкатулках. Ежегодная добыча составляет чуть более 1% от общих запасов. Аналитики упоминают, что золото не используется, а переходит из рук в руки, меняя свою цену.
Цена на золото зависит от готовности покупателей его хранить и продавать, что сильно отличает его от других товаров, где явные колебания спроса и предложения. Goldman Sachs выделяет две группы покупателей: "убежденные", такие как центральные банки и спекулянты, и "оппортунистические", представляющие домохозяйства на развивающихся рынках, которые покупают только при выгодной цене.
В этом году цены на золото поднялись до рекордных более 3500 долларов за унцию. В настоящее время спотовое золото торгуется около 3330 долларов за унцию и выросло на 27% с начала года. Goldman Sachs предсказывает, что к концу 2025 года цена достигнет 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года — 4000 долларов за унцию, пишет Business Insider.
