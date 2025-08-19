30 000 рубеж: ЛДПР предлагает освободить от НДФЛ уязвимые слои населения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ЛДПР: освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 30 тысяч
Экономика

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан с ежемесячным доходом менее 30 тыс. рублей. 

Важность инициативы

Слуцкий подчеркивает, что в условиях экономической нестабильности и роста цен поддержка уязвимых слоев населения становится особенно важной, особенно с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения с 1 января. Он считает, что освобождение от НДФЛ сможет улучшить финансовое положение этих граждан и повысить их уровень жизни.

Финансовая реальность

Слуцкий отмечает, что примерно треть россиян зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц, а минимальный набор товаров и услуг стоит около 20 тыс. рублей. Он подчеркивает, что те, кто зарабатывает 25-27 тыс. рублей, находятся на грани бедности, и коллективно уплачиваемый налог с такой суммы выглядит как "изощренное глумление".

В поддержку инициативы

Слуцкий отмечает, что хотя 13% налога с 30 тыс. рублей может показаться незначительной суммой, это может существенно помочь в улучшении семейного бюджета. Он также отметил, что президент Владимир Путин высказывался в поддержку прогрессивной шкалы налогообложения, передает ТАСС.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

