Золото и биткоин против акций: миллиардер Салинас Плиего ставит на альтернативные активы

Миллиардер Салинас Плиего рассказал о своей стратегии инвестирования в биткоин

Мексиканский бизнес-магнат Рикардо Салинас Плиего, активно поддерживающий биткоин, недавно принял решение вложить всё свое состояние, превышающее 5 миллиардов долларов, в эту криптовалюту.

В интервью с австрийским экономистом Сайфедином Аммусом он заявил, что не инвестирует в акции, кроме небольшой доли в компаниях, добывающих золото и биткоины. Салинас выразил своe недовольство текущими оценками акций, назвав их нелепыми. 80% его состояния вложено в биткоин, а оставшаяся часть — в золото.

Девальвация мексиканского песо в 80-х подтолкнула его к переходу на более устойчивые валюты. Он стал "золотым жуком" и начал переход на биткоин в 2013 году, когда его цена была 200 долларов. Он пережил все колебания и удачно продал свои вложения за 17 000 долларов.

Салинас подчеркивает полезность биткоина для мира, утверждая, что чем больше людей начнут его считать полезным, тем более ценным он станет, пишет finance.yahoo.

Девальва́ция (лат. de «понижение» + лат. valeo «иметь значение; сто́ить») — снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.





