BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком

Экономика

Уникальная децентрализованная система трансграничных платежей начинает новый этап развития после заключения партнерских соглашений и привлечения частного капитала.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

BRICS Pay установил партнерские отношения с рядом банков, MBS Global Holdings (Катар-ОАЭ), а также, с несколькими технологическими компаниями. 28 июля BRICS Pay и Фонд международных деловых коммуникаций при Департаменте международного сотрудничества Правительства Москвы заключили соглашение, которое можно считать началом этапа масштабирования системы. Стратегическим партнером выступил Impact Capital, одна из ведущих российских инвестиционных компаний, имеющая обширный опыт в развитии технологических проектов, таких, Technored (лидер в сфере роботизации производств), Twinby (ведущий сервис знакомств с поддержкой ИИ), и других. Impact Capital будет сопровождать BRICS Pay на этапе масштабирования и взаимодействия с частным капиталом, который сегодня необходим проекту для качественного рывка и организации собственной ниши на рынке платежных и финтех услуг на пространстве БРИКС+.

BRICS Pay строится на принципиально отличной от VISA или MasterCard архитектуре. Это стратегический инструмент, который уже сегодня решает проблемы трансграничных платежей, возникшие в результате геополитических изменений. Система позволит иностранцам оплачивать безналичным способом со своих карт покупки в России, а российским туристам — без проблем расплачиваться своими картами в странах-партнерах, а также существенно снижает комиссии за международные операции.

"Целевая модель [BRICS Pay] - это бриджи с национальными платежными системами, — объясняет сооснователь проекта BRICS Pay Андрей Михалишин. — Правительства и финансовые власти сотрудничающих с нами стран становятся нашими партнерами, потому что мы помогаем им расширять сферу применимости их национального средства платежа".

Компания планирует выйти на выручку в 620 млн рублей уже в первый год работы. Этому способствует сильная команда и технические партнеры: в их числе уже находятся PayLab, INPAS, Payture, iLink, StecPoint, российские финансовые институты, а также зарубежные операторы Whitebird, FiniPay, NB Pay и другие.

"Мы видим в BRICS Pay уникальное сочетание технологической готовности и геополитической востребованности, — отметил Валерий Золотухин, основатель Impact Capital. — Основатели BRICS Pay нацелены на глобальное масштабирование через собственные прорывные технологии и дифференцированную GR-стратегию. Они вовремя распознали общемировой тренд на развитие национальных платёжных систем, неизбежно влекущий фрагментацию и разрывы транзакционных цепочек. BRICS Pay с его интеграционным потенциалом способен стать катализатором бесшовного взаимодействия между разнородными финансовыми экосистемами".

На сегодня, помимо поддержки Impact Capital, BRICS Pay заключил соглашение с одним из пяти крупнейших российских банков для обработки платежей, а также подписал меморандумы с платежными системами Кыргызстана, что означает вступление в новую фазу развития. В дальнейших планах — обеспечение более тесного взаимодействия между платежной системой и частным капиталом их разных стран, заинтересованных в развитии BRICS Pay, что открывает проекту путь к быстрому масштабированию и превращает его в одну из самых перспективных финансовых технологий на международной арене.

