Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные во главе с Заккарди доказали: 10 минут активности ежедневно продлевают жизнь
Кулинары советуют добавлять лимон, травы и пряности в суп перед подачей
Инженеры применяют традиционные ветряные башни для охлаждения в современных домах
Садоводы назвали приём, который ускоряет созревание зелёных помидоров
Эксперты объяснили, чем опасно моторное масло без допуска производителя
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца

BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком

3:48
Экономика

Уникальная децентрализованная система трансграничных платежей начинает новый этап развития после заключения партнерских соглашений и привлечения частного капитала.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

BRICS Pay установил партнерские отношения с рядом банков, MBS Global Holdings (Катар-ОАЭ), а также, с несколькими технологическими компаниями. 28 июля BRICS Pay и Фонд международных деловых коммуникаций при Департаменте международного сотрудничества Правительства Москвы заключили соглашение, которое можно считать началом этапа масштабирования системы. Стратегическим партнером выступил Impact Capital, одна из ведущих российских инвестиционных компаний, имеющая обширный опыт в развитии технологических проектов, таких, Technored (лидер в сфере роботизации производств), Twinby (ведущий сервис знакомств с поддержкой ИИ), и других. Impact Capital будет сопровождать BRICS Pay на этапе масштабирования и взаимодействия с частным капиталом, который сегодня необходим проекту для качественного рывка и организации собственной ниши на рынке платежных и финтех услуг на пространстве БРИКС+.

BRICS Pay строится на принципиально отличной от VISA или MasterCard архитектуре. Это стратегический инструмент, который уже сегодня решает проблемы трансграничных платежей, возникшие в результате геополитических изменений. Система позволит иностранцам оплачивать безналичным способом со своих карт покупки в России, а российским туристам — без проблем расплачиваться своими картами в странах-партнерах, а также существенно снижает комиссии за международные операции.

"Целевая модель [BRICS Pay] - это бриджи с национальными платежными системами, — объясняет сооснователь проекта BRICS Pay Андрей Михалишин. — Правительства и финансовые власти сотрудничающих с нами стран становятся нашими партнерами, потому что мы помогаем им расширять сферу применимости их национального средства платежа".

Компания планирует выйти на выручку в 620 млн рублей уже в первый год работы. Этому способствует сильная команда и технические партнеры: в их числе уже находятся PayLab, INPAS, Payture, iLink, StecPoint, российские финансовые институты, а также зарубежные операторы Whitebird, FiniPay, NB Pay и другие.

"Мы видим в BRICS Pay уникальное сочетание технологической готовности и геополитической востребованности, — отметил Валерий Золотухин, основатель Impact Capital. — Основатели BRICS Pay нацелены на глобальное масштабирование через собственные прорывные технологии и дифференцированную GR-стратегию. Они вовремя распознали общемировой тренд на развитие национальных платёжных систем, неизбежно влекущий фрагментацию и разрывы транзакционных цепочек. BRICS Pay с его интеграционным потенциалом способен стать катализатором бесшовного взаимодействия между разнородными финансовыми экосистемами".

На сегодня, помимо поддержки Impact Capital, BRICS Pay заключил соглашение с одним из пяти крупнейших российских банков для обработки платежей, а также подписал меморандумы с платежными системами Кыргызстана, что означает вступление в новую фазу развития. В дальнейших планах — обеспечение более тесного взаимодействия между платежной системой и частным капиталом их разных стран, заинтересованных в развитии BRICS Pay, что открывает проекту путь к быстрому масштабированию и превращает его в одну из самых перспективных финансовых технологий на международной арене.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам
Садоводство, цветоводство
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Непутевый путь Феллини: от карикатуриста до короля итальянского кино с Джульеттой Мазиной
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.