Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
2:24
Экономика

В 2015 году Южная Корея заказала у компании Airbus четыре самолета-заправщика A330 MRTT за 1,19 миллиарда евро. Это решение было принято после тендера, на который Boeing предложила свой KC-46A Pegasus, который тогда еще находился в разработке.

крыло самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
крыло самолета

Зачем это нужно было?

На тот момент ВВС Южной Кореи (RoKAF) испытывали нехватку заправщиков, что ограничивало радиус действия их истребителей. Например, истребители могли оставаться в воздухе всего пять минут над островом Иедо, что вызывало беспокойство о безопасности ввиду напряженности с Северной Кореей. С поставками A330 MRTT, начавшимися с 2019 года, время полета увеличилось до более одного часа.

Что дальше?

В 2022 году стало ясно, что четырех самолетов этих недостаточно для поддержания предполагаемой боеспособности RoKAF, насчитывающей более 400 истребителей (F-16, F-15K, F-35A и другие). Это привело к актуальному вопросу о дополнительных закупках.

Логичнее было бы снова обратиться к Airbus, но в СМИ обсуждается вариант с KC-46A Pegasus. Несмотря на текущие технические проблемы этого самолета, возможности, которые он способен предоставить, должны стать решающим фактором.

Как США влияют на выбор?

Покупка KC-46A может стать частью торгового соглашения с США, которое предполагает повышение таможенных пошлин на 15% для южнокорейского экспорта. Это, в свою очередь, может помочь Сеулу выполнить свои обязательства при инвестировании 350 миллиардов долларов в экономику США.

Тем не менее, министерство обороны Южной Кореи отклонило некоторые другие закупки, что делает вопрос о дополнительных летательных аппаратах открытым.

Вопрос о закупках может стать важной темой предстоящего саммита Южной Кореи и США в августе. Есть опасения, что президент Трамп может потребовать от Сеула повышения военных расходов и закупок американского оружия.

Уточнения

Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует единственный в стране город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов. Официальное название города — Город особого подчинения Сеул (кор. 서울특별시 Соуль-тхыкпёльси). Население — 9,4 млн человек (июнь 2023), или 18,3 % населения страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
