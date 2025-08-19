Бюджет России в красной зоне: эксперты бьют тревогу из-за растущего дефицита

Дефицит бюджета РФ увеличился: эксперты предсказывают осенние корректировки

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики, сообщила, что на данный момент дефицит бюджета достиг почти 5 трлн рублей, что значительно превышает запланированный ориентир в 3,8 трлн рублей.

Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Эту ситуацию обсуждают эксперты и экономисты, ведь она вызывает опасения касательно будущей бюджетной политики, пишет ИА RuNews24.ru.

Дефицит бюджета растет

В июле "дыра" в бюджете увеличилась на 1,2 трлн рублей из-за слабых доходов и роста государственных расходов. За первые семь месяцев 2023 года расходы составили 25,19 трлн рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как доходы лишь 20,32 трлн рублей — рост всего на 2,8%.

Основная проблема

Ненефтегазовые поступления увеличились на 14%, но этого недостаточно, так как нефтегазовые доходы снизились из-за низких цен и укрепления рубля.

Ключевые факторы расходов

1. Национальная оборона. Расходы на оборону увеличиваются и это требует значительных бюджетных вложений.

2. Социальные обязательства. Ускорение выполнения различных социальных программ создает дополнительную нагрузку на бюджет.

3. Процентные расходы. Увеличение ключевой ставки также добавляет финансовое бремя.

Что дальше?

Текущий дефицит кажется катастрофическим, он ниже прошлогоднего. Однако его превышение запланированных параметров требует пересмотра бюджета. Минфин, скорее всего, будет проводить осенние корректировки, возможно, включая использование ФНБ и внутренних заимствований.

Ситуация требует аккуратного планирования для предотвращения углубления дефицита и обеспечения финансовой стабильности страны

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.