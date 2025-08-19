Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики, сообщила, что на данный момент дефицит бюджета достиг почти 5 трлн рублей, что значительно превышает запланированный ориентир в 3,8 трлн рублей.
Эту ситуацию обсуждают эксперты и экономисты, ведь она вызывает опасения касательно будущей бюджетной политики, пишет ИА RuNews24.ru.
В июле "дыра" в бюджете увеличилась на 1,2 трлн рублей из-за слабых доходов и роста государственных расходов. За первые семь месяцев 2023 года расходы составили 25,19 трлн рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как доходы лишь 20,32 трлн рублей — рост всего на 2,8%.
Ненефтегазовые поступления увеличились на 14%, но этого недостаточно, так как нефтегазовые доходы снизились из-за низких цен и укрепления рубля.
1. Национальная оборона. Расходы на оборону увеличиваются и это требует значительных бюджетных вложений.
2. Социальные обязательства. Ускорение выполнения различных социальных программ создает дополнительную нагрузку на бюджет.
3. Процентные расходы. Увеличение ключевой ставки также добавляет финансовое бремя.
Текущий дефицит кажется катастрофическим, он ниже прошлогоднего. Однако его превышение запланированных параметров требует пересмотра бюджета. Минфин, скорее всего, будет проводить осенние корректировки, возможно, включая использование ФНБ и внутренних заимствований.
Ситуация требует аккуратного планирования для предотвращения углубления дефицита и обеспечения финансовой стабильности страны
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.