Нефтяная буря в Индии: Nayara ищет спасение от европейских санкций — будущее индийско-российских отношений под вопросом?

Компания Nayara, принадлежащая индийскому нефтеперерабатывающему заводу, объявила о том, что ведет переговоры с правительством и партнерами, чтобы сохранить стабильность после введения санкций от ЕС.
Известно, что компания контролируется "Роснефтью" (49 %) и продает около 70% переработанной нефти на индийском рынке через 6 600 АЗС. Индия стала одним из основных покупателей российской нефти, покрывающей треть её импорта.
Ранее Индия обвинила ЕС и США в лицемерии и заявила о намерении продолжать свои покупательские операции. Тем временем Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных пошлин в отношении Индии из-за покупок нефти из России.
Несмотря на кризис, доля российской нефти на рынке Индии остается стабильной, хотя некоторые компании могут начать искать альтернативные источники, пишет oenergetice.
