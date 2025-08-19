Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяная буря в Индии: Nayara ищет спасение от европейских санкций — будущее индийско-российских отношений под вопросом?

Nayara борется за стабильность: влияние санкций ЕС на нефтяной рынок Индии
1:00
Экономика

Компания Nayara, принадлежащая индийскому нефтеперерабатывающему заводу, объявила о том, что ведет переговоры с правительством и партнерами, чтобы сохранить стабильность после введения санкций от ЕС. 

Двухкорпусный нефтяной танкер
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер

Известно, что компания контролируется "Роснефтью" (49 %) и продает около 70% переработанной нефти на индийском рынке через 6 600 АЗС. Индия стала одним из основных покупателей российской нефти, покрывающей треть её импорта.

Ранее Индия обвинила ЕС и США в лицемерии и заявила о намерении продолжать свои покупательские операции. Тем временем Дональд Трамп рассматривает возможность введения дополнительных пошлин в отношении Индии из-за покупок нефти из России.

Несмотря на кризис, доля российской нефти на рынке Индии остается стабильной, хотя некоторые компании могут начать искать альтернативные источники, пишет oenergetice.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

