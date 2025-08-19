Ипотечный капкан захлопнулся: банки Петербурга всё чаще отказывают в кредитах

НБКИ: в Петербурге и Ленобласти одобрено менее 50% заявок на ипотеку в июле

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается рост числа отказов в выдаче ипотечных кредитов: более половины потенциальных заёмщиков получили в июле отказы от банков.

Реакция застройщиков и изменения условий по "семейной" ипотеке

Застройщики, опрошенные РБК Петербург, признают эту проблему и прогнозируют ее ухудшение. В августе крупные банки значительно увеличили требования по первоначальному взносу для программы "семейной" ипотеки, что снижает доступность кредитов и негативно влияет на спрос на жильё.

Данные Национального бюро кредитных историй

По данным Национального бюро кредитных историй, в июле 2025 года доля одобренных ипотечных заявок составила 45% в Санкт-Петербурге и 43,3% в Ленинградской области. По сравнению с июнем доля отказов увеличилась на 7,3 и 6,7 процентных пункта соответственно.

Высокие показатели весной и последующий спад

Ранее, весной этого года, были зафиксированы самые высокие показатели одобрения за последний год: в марте в Петербурге было одобрено 62,1% заявок, а в апреле в Ленобласти — 58,2%. Но ситуация пошла на спад.

Мнение Романа Корникова о шансах на одобрение заявок

Роман Корников, генеральный директор платформы Banki. shop, отметил, что вероятность одобрения заявки от физического лица значительно снизилась. Например, когда клиент обращается самостоятельно, шансы на одобрение почти в 5 раз ниже, чем если заявку подает застройщик или агент. Также растёт доля заявок, по которым решение не принимается, что не отражается в статистике отказов.

Комментарий Рустама Азизова о влиянии подтверждения дохода

Директор по ипотечным продажам ГК "А101" Рустам Азизов добавляет, что ситуация с отказами будет ухудшаться, хотя пока не так критична, как в начале года. Отказы чаще приходят клиентам с "серой" зарплатой, так что подтверждение дохода стало более важным. Кому-то, у кого вообще нет подтверждённого дохода, очень сложно получить одобрение.

