Осетровое Эльдорадо: река Лена станет богаче на 600 тысяч особей

Главрыбвод: 600 000 мальков сибирского осётра выпущены в реку Лену
Экономика

Якутский филиал ФГБУ "Главрыбвод" организовал торжественный выпуск молоди сибирского осетра в реку Лена, пополнив природную популяцию более чем на 600 тысяч экземпляров этого ценного вида. 

молодь осетра
Фото: пресс-служба Главрыбвода is licensed under free more info
молодь осетра

С 1 июня специалисты филиала проводили комплексные работы по искусственному воспроизводству ленской популяции сибирского осетра. За два месяца рыбоводы вырастили жизнестойкую молодь, и каждая из них достигла размера около 3-5 см. Это требовало круглосуточной и трудоемкой работы. 

В августе, в рамках компенсационных мероприятий, на территории республики в дикую природу переселили более 600 тысяч штук молоди. Ущерб водным биоресурсам и их среде обитания был возмещен крупными организациями, такими как ООО "Газпромнефть", АО "ЮВГК" и другими.

Также в мероприятии приняли участие ребята из Второй Мальжагарской средней школы имени М. Е. Васильевой, которые получили заслуженные памятные подарки, пишет Fishnews.

Уточнения

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
