Осетровое Эльдорадо: река Лена станет богаче на 600 тысяч особей

Главрыбвод: 600 000 мальков сибирского осётра выпущены в реку Лену

Якутский филиал ФГБУ "Главрыбвод" организовал торжественный выпуск молоди сибирского осетра в реку Лена, пополнив природную популяцию более чем на 600 тысяч экземпляров этого ценного вида.

С 1 июня специалисты филиала проводили комплексные работы по искусственному воспроизводству ленской популяции сибирского осетра. За два месяца рыбоводы вырастили жизнестойкую молодь, и каждая из них достигла размера около 3-5 см. Это требовало круглосуточной и трудоемкой работы.

В августе, в рамках компенсационных мероприятий, на территории республики в дикую природу переселили более 600 тысяч штук молоди. Ущерб водным биоресурсам и их среде обитания был возмещен крупными организациями, такими как ООО "Газпромнефть", АО "ЮВГК" и другими.

Также в мероприятии приняли участие ребята из Второй Мальжагарской средней школы имени М. Е. Васильевой, которые получили заслуженные памятные подарки, пишет Fishnews.

