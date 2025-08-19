Тревожный звонок для бизнеса: киберугрозы растут как на дрожжах

Gartner: расходы на кибербезопасность достигнут $240 млрд к 2026 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитическая фирма Gartner прогнозирует, что в 2025 году расходы на информационную безопасность возрастут на 10% и достигнут 213 миллиардов долларов. А к концу 2026 года они увеличатся еще на 12,5%, составив 240 миллиардов долларов.

Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цифровые данные

Руджеро Конту, старший аналитик компании, отметил, что в текущей нестабильной ситуации некоторые фирмы проявляют осторожность в вопросах расходов на безопасность. Но, несмотря на это, рост военных бюджетов, увеличивающееся число киберугроз, строгие требования регуляторов и повышенная осведомленность о кибербезопасности, особенно среди малых и средних компаний, будут способствовать сильному росту затрат на кибербезопасность в будущем.

Наиболее быстро развивающимся сегментом является программное обеспечение, так как все больше организаций переходят от локальных решений к облачным сервисам, что создает новые уязвимости и риски в области безопасности, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.