Тревожный звонок для бизнеса: киберугрозы растут как на дрожжах

Аналитическая фирма Gartner прогнозирует, что в 2025 году расходы на информационную безопасность возрастут на 10% и достигнут 213 миллиардов долларов. А к концу 2026 года они увеличатся еще на 12,5%, составив 240 миллиардов долларов.
Руджеро Конту, старший аналитик компании, отметил, что в текущей нестабильной ситуации некоторые фирмы проявляют осторожность в вопросах расходов на безопасность. Но, несмотря на это, рост военных бюджетов, увеличивающееся число киберугроз, строгие требования регуляторов и повышенная осведомленность о кибербезопасности, особенно среди малых и средних компаний, будут способствовать сильному росту затрат на кибербезопасность в будущем.
Наиболее быстро развивающимся сегментом является программное обеспечение, так как все больше организаций переходят от локальных решений к облачным сервисам, что создает новые уязвимости и риски в области безопасности, пишет "Интерфакс".
