2,3 млн рублей на горизонте: эксперт рассказал, как маленькие взносы превратить в большие деньги

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил, что участники программы долгосрочных сбережений могут накопить 2,3 миллиона рублей за 15 лет при регулярных взносах.

Достаточно всего лишь вносить 3 тысячи рублей каждый месяц, что доступно даже людям с небольшими доходами.

Если откладывать по 3 тысячи рублей в течение 10 лет, можно накопить 360 тысяч рублей, и государство добавит такую же сумму. За следующие пять лет, если продолжать взносы, будет еще плюс 180 тысяч рублей. Не забывайте про инвестиционный доход! В итоге, это позволит накопить около 2,3 миллиона рублей.

Важно помнить, что регулярность и последовательность в финансовых действиях — ключ к успеху. ПДС рассчитан на широкую аудиторию россиян, пишет NEWS.ru .

