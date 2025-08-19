Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баклажан приносит плоды зимой при выращивании на южном подоконнике
Волочкова не приняла избранницу Прохора Шаляпина со Свадьбы вслепую
Врач Махова предупредила, что комары в России могут переносить малярию и дирофиляриоз
Силиконовые коврики помогают замедлить кормление и улучшить пищеварение у питомцев
Самые укромные уголки Таиланда: наслаждайтесь одиночеством на этих пляжах
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека
Маринад — ваш лучший друг: сочная курица в аэрофритюрнице гарантирована
Теннисист Медведев предупреждает, что может начать бойкотировать матчи
Контуринг без кистей: новые лайфхаки от бьюти-блогеров, которые экономят время и делают макияж естественным

2,3 млн рублей на горизонте: эксперт рассказал, как маленькие взносы превратить в большие деньги

Как накопить 2,3 млн: эксперт раскрыл способ с взносами в 3000 рублей
1:00
Экономика

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил, что участники программы долгосрочных сбережений могут накопить 2,3 миллиона рублей за 15 лет при регулярных взносах.

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Достаточно всего лишь вносить 3 тысячи рублей каждый месяц, что доступно даже людям с небольшими доходами. 

Если откладывать по 3 тысячи рублей в течение 10 лет, можно накопить 360 тысяч рублей, и государство добавит такую же сумму. За следующие пять лет, если продолжать взносы, будет еще плюс 180 тысяч рублей. Не забывайте про инвестиционный доход! В итоге, это позволит накопить около 2,3 миллиона рублей. 

Важно помнить, что регулярность и последовательность в финансовых действиях — ключ к успеху. ПДС рассчитан на широкую аудиторию россиян, пишет NEWS.ru .

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Недвижимость
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Силиконовые коврики помогают замедлить кормление и улучшить пищеварение у питомцев
Самые укромные уголки Таиланда: наслаждайтесь одиночеством на этих пляжах
Маринад — ваш лучший друг: сочная курица в аэрофритюрнице гарантирована
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека
Теннисист Медведев предупреждает, что может начать бойкотировать матчи
Контуринг без кистей: новые лайфхаки от бьюти-блогеров, которые экономят время и делают макияж естественным
Дизайнеры предложили решения для маскировки баков в сад
Признанный лучшим за всю историю кинематографа фильм возвращается в стриминг
Трихолог: головной убор помогает предотвратить выпадение волос
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.