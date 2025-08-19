Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил, что участники программы долгосрочных сбережений могут накопить 2,3 миллиона рублей за 15 лет при регулярных взносах.
Достаточно всего лишь вносить 3 тысячи рублей каждый месяц, что доступно даже людям с небольшими доходами.
Если откладывать по 3 тысячи рублей в течение 10 лет, можно накопить 360 тысяч рублей, и государство добавит такую же сумму. За следующие пять лет, если продолжать взносы, будет еще плюс 180 тысяч рублей. Не забывайте про инвестиционный доход! В итоге, это позволит накопить около 2,3 миллиона рублей.
Важно помнить, что регулярность и последовательность в финансовых действиях — ключ к успеху. ПДС рассчитан на широкую аудиторию россиян, пишет NEWS.ru .
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.