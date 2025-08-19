Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финский город погрузился во мрак: названа неожиданная причина массового отключения электричества

Yle: в финском городе крупная авария оставила 19 000 жителей без света
1:19
Экономика

В городе Тампере, третьем по величине в Финляндии, произошла крупная авария в электросети.

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

Более 19 тысяч человек, что составляет десятую часть населения, остались без света. Как сообщает Yle 18 августа со ссылкой на Петри Сихво, главу сетевой компании Tampereen Energia, причиной отключения стало повреждение основного трансформатора.

Инцидент произошел в ночь на 16 августа. Сихво отметил, что поломка главного трансформатора — явление чрезвычайно редкое.

"В настоящее время мы выясняем причины неисправности. За более чем 30 лет работы я помню всего три подобных случая", — заявил Сихво.

Предварительная версия указывает на грозу как возможную причину сбоя. Для подтверждения этой гипотезы компания обратилась в Финский метеорологический институт за информацией о зафиксированных ударах молний в районе Тампере.

Несмотря на серьезность аварии, подача электроэнергии была восстановлена менее чем за 40 минут. Поврежденный трансформатор будет отправлен на завод для проведения диагностики и ремонта. Временно его функции выполняет резервный трансформатор, пишет РБК.

Уточнения

Эле́ктротрансформа́тор в разговорной речи чаще просто трансформа́тор (от лат. transformare — «превращать, преобразовывать») — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений) без изменения частоты.
 

