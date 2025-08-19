Кому выгоден экосбор? Рыбная отрасль предрекает катастрофический рост цен

Российские рыбопромышленные компании выразили опасения относительно значительного роста цен на рыбную продукцию из-за планов правительства существенно повысить экологический сбор на упаковочные материалы.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратилась в Министерство сельского хозяйства, предупреждая о том, что годовые расходы отрасли на экологический сбор увеличатся с 110 миллионов до 890 миллионов рублей. Наиболее ощутимо это отразится на производителях рыбных консервов, где тарифы на жестяные банки могут вырасти в семь раз. По мнению Николая Мочалова, эксперта Рыбного союза, дополнительные затраты только для консервных заводов составят примерно 640 миллионов рублей, а общие издержки для всей рыбной отрасли могут достичь 2,5 миллиарда рублей в год.

В прошлом году для упаковки рыбной продукции было использовано 25 тысяч тонн картона, 10 тысяч тонн полиэтилена и 200 тысяч тонн полипропилена. Власти планируют значительно увеличить экосбор именно для последних двух видов материалов, что происходит на фоне уже наблюдающегося роста цен на упаковку и транспортные услуги.

Министерство природных ресурсов разработало инициативу по увеличению сбора для 52 категорий товаров с целью стимулирования переработки отходов. Однако производители критикуют предложенный механизм, рассматривая его как своего рода скрытый налог. Они подчеркивают отсутствие необходимой инфраструктуры для эффективной утилизации, включая недостаток перерабатывающих мощностей, вторичного сырья и систем раздельного сбора отходов, пишет "Ъ".

