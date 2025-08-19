Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кому выгоден экосбор? Рыбная отрасль предрекает катастрофический рост цен

Цены на рыбу взлетят? Рыбопромышленники против повышения экосбора
Экономика

Российские рыбопромышленные компании выразили опасения относительно значительного роста цен на рыбную продукцию из-за планов правительства существенно повысить экологический сбор на упаковочные материалы.

сардины
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратилась в Министерство сельского хозяйства, предупреждая о том, что годовые расходы отрасли на экологический сбор увеличатся с 110 миллионов до 890 миллионов рублей. Наиболее ощутимо это отразится на производителях рыбных консервов, где тарифы на жестяные банки могут вырасти в семь раз. По мнению Николая Мочалова, эксперта Рыбного союза, дополнительные затраты только для консервных заводов составят примерно 640 миллионов рублей, а общие издержки для всей рыбной отрасли могут достичь 2,5 миллиарда рублей в год.

В прошлом году для упаковки рыбной продукции было использовано 25 тысяч тонн картона, 10 тысяч тонн полиэтилена и 200 тысяч тонн полипропилена. Власти планируют значительно увеличить экосбор именно для последних двух видов материалов, что происходит на фоне уже наблюдающегося роста цен на упаковку и транспортные услуги.

Министерство природных ресурсов разработало инициативу по увеличению сбора для 52 категорий товаров с целью стимулирования переработки отходов. Однако производители критикуют предложенный механизм, рассматривая его как своего рода скрытый налог. Они подчеркивают отсутствие необходимой инфраструктуры для эффективной утилизации, включая недостаток перерабатывающих мощностей, вторичного сырья и систем раздельного сбора отходов, пишет "Ъ".

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
