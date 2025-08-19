51 901 человек работают неполный день: скрытая безработица показывает зубы

Отчёты Роструда: регионы сообщают о росте скрытой безработицы

Представители бизнеса и профсоюзов сообщают об увеличении масштабов скрытой безработицы: растет число сотрудников, находящихся в вынужденном простое, работающих неполный день, а также тех, кому грозит увольнение.

Информацию подтверждают представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), бизнес-объединений "Опора России" и "Деловая Россия", а также Торгово-промышленной палаты. Аналогичные данные содержатся в ежемесячных отчетах Роструда.

Согласно информации, полученной от органов службы занятости, доля работников, переведенных на неполный рабочий день или неделю, к середине июля достигла 14,4% от общей численности персонала, в то время как месяцем ранее этот показатель составлял 9,1%. По состоянию на 15 июля, в таком режиме работали 51 901 человек. Особенно заметна эта тенденция в промышленных регионах, таких как Ярославская, Московская, Самарская, Ульяновская области и Республика Татарстан. Доля работников, находящихся в простое, по данным Роструда, увеличилась в июле до 11,1% (39 772 человека) по сравнению с 8,6% в июне. Уведомления об увольнении в июне получили 20,4% сотрудников (73 572 человека), тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 16,7%. Больше всего увольнений наблюдается в сфере образования и медицинских учреждениях.

В числе предприятий, где отмечается увеличение неполной занятости, "Камаз", "АвтоВАЗ" и "Ростсельмаш".

Согласно мониторингу ФНПР, долги по заработной плате за июль выросли на 25%, достигнув 1,7 млрд рублей. Росстат публикует статистику задолженности предприятий с задержкой, и последние данные на конец мая показывают рост показателя в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,66 млрд рублей (без учета малых и средних предприятий), пишут "Ведомости".

