Сибирский лес на экспорт: компания из России успешно поставила пиломатериалы в Китай

Пиломатериалы в Китай: первая экспортная сделка на Петербургской бирже состоялась

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первая экспортная операция по продаже пиломатериалов с отправкой в Китай была осуществлена на "Петербургской бирже".

Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License Дерево

Согласно условиям договора, 3,8 тыс. кубометров хвойных пиломатериалов были отправлены до станции "Тайцан" в Китае в составе контейнерного поезда с использованием схемы "Оператора товарных поставок РЖД" (ОТП), об этом сообщила пресс-служба биржи.

Поставщиком выступила компания "Русфорест Магистральный" (часть группы "ЛесРесурс") из Сибирского региона. В торгах участвовали три китайские фирмы, и в результате конкурсного отбора победителем стала одна из них.

Схема ОТП РЖД ранее использовалась для внутренних перевозок, и теперь, после экспортных поставок нефтепродуктов, она будет применяться и для экспорта древесины, пишет "Интерфакс".

Данный пилотный проект стал первым опытом использования механизма ОТП РЖД для международных поставок лесоматериалов, отметил руководитель отдела по развитию рынка леса и пиломатериалов Петербургской биржи Сергей Костромин.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.