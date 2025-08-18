Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цифровой рубль: экономика России будет получать до 260 млрд рублей ежегодно

Внедрение цифрового рубля: аналитики оценили риски и выгоды для бизнеса и банков
Экономика

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), к 2031 году внедрение цифрового рубля, запланированное на сентябрь 2026 года, способно ежегодно увеличивать российскую экономику на сумму до 260 млрд рублей, а банковский сектор — до 50 млрд рублей.

Цифровой рубль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цифровой рубль

Аналитики сообщают, что в первые годы эффект будет менее значительным: предприятия смогут получить от 30 до 50 млрд рублей в год, а банки — от 5 до 8 млрд. В начале реализации проекта банки могут столкнуться с убытками из-за отсутствия программ лояльности и перетока клиентов на новые платформы. При негативном сценарии, начиная с 2027 года, банковская система может потерять от 45 до 95 млрд рублей комиссионных доходов, что составляет от 8% до 10% их суммарной чистой прибыли.

Ожидается, что с 2029 года воздействие цифрового рубля станет более сбалансированным. Затраты на технологическую интеграцию для одного банка оцениваются в пределах 200-300 млн рублей, а общая стоимость для всей системы составит от 30 до 50 млрд рублей.

Среди потенциальных проблем аналитики НРА выделяют уменьшение ресурсной базы из-за перевода средств на счета в Центробанке, снижение комиссионных доходов от традиционных банковских услуг и риски, связанные с развитием квантовых технологий: эти технологии в будущем могут предоставить злоумышленникам инструменты для обхода защиты и фальсификации транзакций.

Вместе с тем, аналитики агентства полагают, что после расширения проекта банки смогут получать прибыль в размере от 17 до 61 млрд рублей ежегодно благодаря новым продуктам на основе смарт-контрактов, оптимизации расходов и развитию сервисов управления ликвидностью, передает ТАСС.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
