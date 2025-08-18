Алла Георгиева предупреждает: приставы не имеют права забирать эти деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрист Алла Георгиева сообщила о том, что приставы не имеют права взыскивать долги из материнского капитала и социальных выплат.

Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов говорил, что Социальный фонд России может удерживать до 50% пенсии по общим долгам и до 70% по алиментам. 

Закон "Об исполнительном производстве" включает перечень выплат, которые защищены от взыскания:

  • пособия и выплаты на детей, включая материнский капитал;
  • пенсии по потере кормильца;
  • денежные средства, возмещающие вред здоровью или убытки из-за чрезвычайных ситуаций;
  • монетизированные льготы, которые могут компенсировать проезд или покупку лекарств.

Как сообщает сайт Москва 24, порой приставы могут по ошибке удерживать деньги из этих "неприкосновенных" выплат. Поэтому Георгиева советует заранее сообщать приставам о поступающих социальных выплатах, чтобы снизить риск ошибок. 

Если удержание произошло незаконно, следует обратиться к приставу. Если проблема не решена, можно подать жалобу старшему приставу, в Федеральную службу судебных приставов или в прокуратуру. Однако самым эффективным методом будет обращение в суд.

Уточнения

Суде́бный при́став (судебный исполнитель) — должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений.
 

