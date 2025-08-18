Алла Георгиева предупреждает: приставы не имеют права забирать эти деньги

Юрист Алла Георгиева сообщила о том, что приставы не имеют права взыскивать долги из материнского капитала и социальных выплат.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов говорил, что Социальный фонд России может удерживать до 50% пенсии по общим долгам и до 70% по алиментам.
Закон "Об исполнительном производстве" включает перечень выплат, которые защищены от взыскания:
Как сообщает сайт Москва 24, порой приставы могут по ошибке удерживать деньги из этих "неприкосновенных" выплат. Поэтому Георгиева советует заранее сообщать приставам о поступающих социальных выплатах, чтобы снизить риск ошибок.
Если удержание произошло незаконно, следует обратиться к приставу. Если проблема не решена, можно подать жалобу старшему приставу, в Федеральную службу судебных приставов или в прокуратуру. Однако самым эффективным методом будет обращение в суд.
Суде́бный при́став (судебный исполнитель) — должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.