Конец эры Маска? Парковки в США превратились в свалки непроданных Tesla

SFGate: муниципальные парковки США переполнены непроданными автомобилями Tesla

В нескольких американских городах, включая Сигнал-Хилл (Калифорния), Честерфилд (Миссури) и Фармингтон-Хиллз (Мичиган), муниципальные парковки оказались переполнены новыми и подержанными автомобилями Tesla. Этот необычный феномен, по мнению экспертов, свидетельствует о серьёзных проблемах в стратегии компании Илона Маска.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla

Как отмечает издание SFGate, в Калифорнии, где спрос на электромобили традиционно высок, жители столкнулись с острой нехваткой парковочных мест. Ситуация обострилась в июле, когда на общественных стоянках начали массово появляться Tesla с временными номерами неизвестного происхождения. Аналогичная картина наблюдается и в других штатах, где скопились сотни непроданных машин.

Аналитики связывают это с падением спроса на продукцию Tesla. По данным Reuters, в Европе регистрации новых электрокаров бренда снижаются уже семь месяцев подряд. Особенно резкое падение продаж зафиксировано в Швеции (-86%), Дании (-52%) и Португалии (-49%).

Среди ключевых причин кризиса — устаревание модельного ряда Tesla, который проигрывает конкурентам в бюджетном сегменте.

Попытки компании оживить продажи с помощью маркетинговых акций пока не приносят результата. Недавно Tesla и вовсе прекратила продажи Model S и Model X в Европе, одном из своих главных рынков.

