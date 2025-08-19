Конец эры Маска? Парковки в США превратились в свалки непроданных Tesla

В нескольких американских городах, включая Сигнал-Хилл (Калифорния), Честерфилд (Миссури) и Фармингтон-Хиллз (Мичиган), муниципальные парковки оказались переполнены новыми и подержанными автомобилями Tesla. Этот необычный феномен, по мнению экспертов, свидетельствует о серьёзных проблемах в стратегии компании Илона Маска.
Как отмечает издание SFGate, в Калифорнии, где спрос на электромобили традиционно высок, жители столкнулись с острой нехваткой парковочных мест. Ситуация обострилась в июле, когда на общественных стоянках начали массово появляться Tesla с временными номерами неизвестного происхождения. Аналогичная картина наблюдается и в других штатах, где скопились сотни непроданных машин.
Аналитики связывают это с падением спроса на продукцию Tesla. По данным Reuters, в Европе регистрации новых электрокаров бренда снижаются уже семь месяцев подряд. Особенно резкое падение продаж зафиксировано в Швеции (-86%), Дании (-52%) и Португалии (-49%).
Среди ключевых причин кризиса — устаревание модельного ряда Tesla, который проигрывает конкурентам в бюджетном сегменте.
Попытки компании оживить продажи с помощью маркетинговых акций пока не приносят результата. Недавно Tesla и вовсе прекратила продажи Model S и Model X в Европе, одном из своих главных рынков.
Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.
