Алкоголь оказался крепче вируса: сеть из 2 тысяч магазинов вернулась к жизни после кибератаки

Винлаб отказался платить выкуп хакерам после кибератаки — подробности от компании

Сеть "Винлаб", принадлежащая компании "Новабев Групп", сообщила в своём телеграм-канале, что восстановила работу после кибератаки, которая произошла в середине июля. Хакеры атаковали IT-инфраструктуру группы, что нарушило работу некоторых сервисов.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности

На данный момент более 100 торговых точек "Винлаб" успешно возобновили свою работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах. В течение следующей недели сеть планирует вернуть полноценный рабочий режим во всех регионах своего присутствия.

Компания сообщает, что после того, как злоумышленники вышли на связь с требованием денежного вознаграждения, "Новабев групп" категорически отказалась выполнять эти требования, сообщает "Агроэксперт".

В 2024 году "Новабев групп" стала крупнейшим российским производителем алкоголя с выручкой 34 миллиарда рублей, согласно подсчетам Forbes. В прошлом году общая выручка группы по МСФО выросла на 16% до 135,5 миллиарда рублей. Компания владеет семью заводами и сетью "Винлаб", включающей 2131 магазин на конец июня, а ее основным владельцем является бизнесмен Александр Мечетин.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования. Лица или группы, которые взламывают сети, чтобы дезорганизовать, повредить или парализовать их, в основном ради известности или самоутверждения. Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом; слово hack пришло из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное жаргонное слово «врубаться».



