Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине перед дальней поездкой
Алексей Чумаков: караоке-бизнес приносит певцу миллионную прибыль – подробности
Юта предложила включить песню Газманова Офицеры в школьную программу
Натуральная смесь из йода, мыла и молока помогает огурцам плодоносить до холодов
Названы признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров
Боялась за детей: Валерия раскрыла ужасающие детали домашнего насилия в браке с Шульгиным
Грубые ткани наволочек усиливают трение и повреждают кожу: косметологи
Эксперты назвали детали, от которых зависит срок службы корпусной мебели
Конор Никсон из NASA: везикулы в метане на Титане могут стать шагом к жизни

Масляный коллапс: убийство скота превратило Россию в страну пальмы

В Госдуме связали рост импорта пальмового масла с сокращением поголовья скота
1:18
Экономика

Потребление пальмового масла в России достигло рекордных показателей: если в советские годы на одного человека приходилось всего 200 граммов, то сейчас этот показатель превышает семь килограммов. Об этом заявила глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина в интервью "Ведомостям".

Три коровы с бирками в ушах
Фото: commons.wikimedia.org by Annie Spratt
Три коровы с бирками в ушах

Поводом для обсуждения стал доклад Николая Харитонова, возглавляющего комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он сообщил, что крупные сельхозпредприятия массово сокращают поголовье скота из-за невозможности содержать животных и поддерживать пастбища.

Это привело к резкому падению производства натурального сливочного масла, и производители стали активнее заменять его пальмовым аналогом.

Останина также обратила внимание на условия транспортировки продукта. По её словам, масло могут перевозить в цистернах, ранее использовавшихся для нефтепродуктов, причем очистка проводится лишь поверхностно.

"Даже если изначально масло безопасно, способ доставки способен превратить его в канцерогенный продукт, наносящий непоправимый вред здоровью", — подчеркнула депутат, добавив, что таможенные службы не осуществляют должного контроля за качеством ввозимого сырья.

Уточнения

Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из кости этой пальмы называется пальмоядровым маслом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам
Садоводство, цветоводство
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки
Военные новости
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине перед дальней поездкой
Алексей Чумаков: караоке-бизнес приносит певцу миллионную прибыль – подробности
Юта предложила включить песню Газманова Офицеры в школьную программу
Натуральная смесь из йода, мыла и молока помогает огурцам плодоносить до холодов
Названы признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров
Боялась за детей: Валерия раскрыла ужасающие детали домашнего насилия в браке с Шульгиным
В Госдуме связали рост импорта пальмового масла с сокращением поголовья скота
Грубые ткани наволочек усиливают трение и повреждают кожу: косметологи
Эксперты назвали детали, от которых зависит срок службы корпусной мебели
Конор Никсон из NASA: везикулы в метане на Титане могут стать шагом к жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.