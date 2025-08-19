Масляный коллапс: убийство скота превратило Россию в страну пальмы

В Госдуме связали рост импорта пальмового масла с сокращением поголовья скота

Потребление пальмового масла в России достигло рекордных показателей: если в советские годы на одного человека приходилось всего 200 граммов, то сейчас этот показатель превышает семь килограммов. Об этом заявила глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина в интервью "Ведомостям".

Поводом для обсуждения стал доклад Николая Харитонова, возглавляющего комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он сообщил, что крупные сельхозпредприятия массово сокращают поголовье скота из-за невозможности содержать животных и поддерживать пастбища.

Это привело к резкому падению производства натурального сливочного масла, и производители стали активнее заменять его пальмовым аналогом.

Останина также обратила внимание на условия транспортировки продукта. По её словам, масло могут перевозить в цистернах, ранее использовавшихся для нефтепродуктов, причем очистка проводится лишь поверхностно.

"Даже если изначально масло безопасно, способ доставки способен превратить его в канцерогенный продукт, наносящий непоправимый вред здоровью", — подчеркнула депутат, добавив, что таможенные службы не осуществляют должного контроля за качеством ввозимого сырья.

