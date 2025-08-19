Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сюрприз для Брюсселя: Европа тайно закупает российский газ рекордными темпами

Евросоюз увеличил импорт российского газа на 9,4%
1:12
Экономика

По данным Евростата, в первые шесть месяцев этого года страны Евросоюза увеличили импорт российского газа почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Как сообщает ТАСС, общий объём закупок составил около 7,4 миллиарда евро, из которых 4,5 миллиарда пришлось на сжиженный природный газ, а оставшиеся 2,9 миллиарда — на трубопроводные поставки.

Аналитики отмечают, что российский СПГ занял 13,7% европейского рынка, тогда как основным поставщиком остаются США, обеспечивающие более половины всего объёма — 54,3%.

Что касается трубопроводного газа, то здесь доля России составила 11%, уступая позиции Алжиру (26%), Норвегии (25,4%) и Великобритании (20,6%).

Эти цифры демонстрируют, что несмотря на санкционное давление, европейские страны продолжают активно закупать российские энергоресурсы, хотя и в изменяющихся пропорциях.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

