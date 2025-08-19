Нефтяной рынок в панике: заявления советника Трампа вызвали резкий скачок цен

Наварро: покупка российской нефти Индией помогает Москве продолжать конфликт

Резкий скачок цен на нефть произошел после заявления советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро о том, что закупки Индией российской нефти якобы финансируют военные действия Москвы на Украине.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3% (до $66,05 за баррель), а американская WTI — на 0,45% (до $63,08).

Наварро назвал Индию "глобальным клиринговым центром" для российской нефти, подчеркнув, что Нью-Дели, перерабатывая и реэкспортируя сырье, помогает Москве получать долларовую выручку. Эти слова усилили опасения рынков относительно возможных перебоев в поставках на фоне геополитической напряженности.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что подобные заявления, совпавшие с заморозкой торговых переговоров, вновь напомнили инвесторам о хрупкости баланса на энергетическом рынке.

Несмотря на улучшение перспектив урегулирования украинского конфликта, нефтяные котировки остаются чувствительными к политическим заявлениям, что подтвердила текущая волатильность.

