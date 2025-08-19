Нефтяной рынок в панике: заявления советника Трампа вызвали резкий скачок цен

Резкий скачок цен на нефть произошел после заявления советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро о том, что закупки Индией российской нефти якобы финансируют военные действия Москвы на Украине.
Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3% (до $66,05 за баррель), а американская WTI — на 0,45% (до $63,08).
Наварро назвал Индию "глобальным клиринговым центром" для российской нефти, подчеркнув, что Нью-Дели, перерабатывая и реэкспортируя сырье, помогает Москве получать долларовую выручку. Эти слова усилили опасения рынков относительно возможных перебоев в поставках на фоне геополитической напряженности.
Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что подобные заявления, совпавшие с заморозкой торговых переговоров, вновь напомнили инвесторам о хрупкости баланса на энергетическом рынке.
Несмотря на улучшение перспектив урегулирования украинского конфликта, нефтяные котировки остаются чувствительными к политическим заявлениям, что подтвердила текущая волатильность.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
