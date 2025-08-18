Россияне потратили рекордные 390 млрд рублей на новые авто

В июле 2025 года россияне значительно увеличили свои расходы на новые легковые автомобили, потратив 390 миллиардов рублей, что на 35,5% больше, чем в июне.
Это самый высокий показатель с начала года, согласно совместному исследованию "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат".
За семь месяцев 2025 года общий объем рынка уже превысил 2 триллиона рублей, но все равно это на 23% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В этом месяце россияне больше всего вложили в японские автомобили — 28,3 миллиарда рублей, что на 47,4% больше, чем в июне. По другим маркам тоже наблюдается рост:
В структуре рынка на первое место вышли китайские автомобили с долей 56,3%, потом идут отечественные (15,6%), европейские (12,9%), японские (7,3%), корейские (2,3%) и американские (1,1%). Объем реализации также подтвердил лидерство китайских марок, которые составили 66,7 тысячи штук, в то время как российские автомобили были проданы в количестве 36,3 тысячи штук. Остальные марки не преодолели отметку в 5 тысяч единиц, пишет ТАСС.
