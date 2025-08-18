Россияне потратили рекордные 390 млрд рублей на новые авто

Рекордные траты на новые авто: россияне выложили 390 млрд рублей в июле — Автостат

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2025 года россияне значительно увеличили свои расходы на новые легковые автомобили, потратив 390 миллиардов рублей, что на 35,5% больше, чем в июне.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автосалон

Это самый высокий показатель с начала года, согласно совместному исследованию "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат".

За семь месяцев 2025 года общий объем рынка уже превысил 2 триллиона рублей, но все равно это на 23% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В этом месяце россияне больше всего вложили в японские автомобили — 28,3 миллиарда рублей, что на 47,4% больше, чем в июне. По другим маркам тоже наблюдается рост:

южнокорейские автомобили: 9 миллиардов рублей (+45,2%);

европейские: 50,2 миллиарда рублей (+36,4%);

китайские: 219,5 миллиарда рублей (+35,1%);

российские: 60,6 миллиарда рублей (+25,3%);

американские: 4,2 миллиарда рублей (+19,5%).

В структуре рынка на первое место вышли китайские автомобили с долей 56,3%, потом идут отечественные (15,6%), европейские (12,9%), японские (7,3%), корейские (2,3%) и американские (1,1%). Объем реализации также подтвердил лидерство китайских марок, которые составили 66,7 тысячи штук, в то время как российские автомобили были проданы в количестве 36,3 тысячи штук. Остальные марки не преодолели отметку в 5 тысяч единиц, пишет ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.