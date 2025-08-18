Энергия заиграла по-новому: как юг России пережил рекордные пики без блэкаутов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Экономика

На юге России продолжается активное развитие возобновляемых источников энергии. В объединённой энергосистеме региона доля ВИЭ уже превысила 12% установленной мощности электростанций. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, сославшись на данные "Системного оператора".

Выработка электроэнергии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выработка электроэнергии

"Сегодня доля ВИЭ в установленной мощности электростанций в ОЭС юга превысила 12% и продолжает увеличиваться. Необходимо осваивать передовые мировые практики по прогнозированию выработки ВИЭ", — отметил он.

Как готовили энергосистему к летним пикам

Лето 2024 года стало испытанием для южных регионов: жара спровоцировала рекордное энергопотребление и рост аварийности оборудования. Чтобы избежать веерных отключений, Минэнерго совместно с "Системным оператором" и энергетическими компаниями заранее разработали комплекс мероприятий.

"Учитывая сложности, с которыми столкнулась ОЭС Юга летом 2024 года из-за высокой аварийности генерирующего оборудования в условиях аномально высоких температур наружного воздуха, Минэнерго России совместно с "Системным оператором" и субъектами электроэнергетики был разработан и утверждён комплекс мероприятий", — подчеркнул Шульгинов.

Прогнозы и ожидания

Ещё в июне министр энергетики Сергей Цивилёв предупреждал: в пиковый сезон потребление электроэнергии на юге страны может вырасти на 8,2% и достичь 23 ГВт. Он выразил уверенность, что энергетика региона справится с нагрузками благодаря заранее принятым мерам.

"Мы рассчитываем на успешное прохождение энергосистемой Юга летнего периода пиковых нагрузок, вызванных высокой температурой", — говорил в июле замминистра энергетики Петр Конюшенко.

А замминистра Евгений Грабчак отметил, что подготовка к сезону велась с учётом прошлогодних отключений, и сделал ставку на то, что подобных ограничений больше не будет.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Возобновля́емая или регенерати́вная, "зелёная", эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.

