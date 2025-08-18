Нефть перестала течь? Авария на Дружбе показала, насколько хрупка энергетика региона

Поставки нефти в Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" внезапно прекратились. Об этом первым сообщил словацкий портал Pravda, ссылаясь на компанию Transpetrol — оператора национальной трубопроводной системы.
По информации Transpetrol, сбой возник не на территории Словакии. В аналогичной ситуации оказалась и Венгрия: поступление энергосырья туда также приостановлено.
Словацкий телеканал ТА-3 уточнил, что перебои связаны с повреждением инфраструктуры.
"Перекачка прервалась после удара ВСУ по одной из подстанций трубопровода "Дружба", которая обеспечивает транспортировку нефти в Словакию и Венгрию", — сообщил телеканал.
"Дружба" — ключевая артерия, через которую страны Центральной Европы получают российскую нефть. Любой сбой в работе этого маршрута автоматически отражается на энергетической стабильности региона.
Transpetrol — словацкая компания, оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба".
