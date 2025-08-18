Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефть перестала течь? Авария на Дружбе показала, насколько хрупка энергетика региона

Словацкий оператор Transpetrol сообщил о прекращении поставок нефти по Дружбе
1:00
Экономика

Поставки нефти в Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" внезапно прекратились. Об этом первым сообщил словацкий портал Pravda, ссылаясь на компанию Transpetrol — оператора национальной трубопроводной системы.

Подрыв нефтепровода
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подрыв нефтепровода

Что известно о причинах

По информации Transpetrol, сбой возник не на территории Словакии. В аналогичной ситуации оказалась и Венгрия: поступление энергосырья туда также приостановлено.

Словацкий телеканал ТА-3 уточнил, что перебои связаны с повреждением инфраструктуры.

"Перекачка прервалась после удара ВСУ по одной из подстанций трубопровода "Дружба", которая обеспечивает транспортировку нефти в Словакию и Венгрию", — сообщил телеканал.

Почему это важно

"Дружба" — ключевая артерия, через которую страны Центральной Европы получают российскую нефть. Любой сбой в работе этого маршрута автоматически отражается на энергетической стабильности региона.

Уточнения

Transpetrol — словацкая компания, оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба".

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
