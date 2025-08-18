Китайский рынок ждёт: липецкая компания готовится к новым поставкам топинамбура

Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон

Липецкая компания "ИстАгро Дон" при поддержке Корпорации МСП успешно отправила продукцию из топинамбура в Китай.

Эта реализация стала возможна благодаря кредитной линии в МСП Банке на сумму 955 миллионов рублей, с гарантией Корпорации МСП на 495 миллионов рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес не только расширяет свои рынки, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества. Это позволяет "ИстАгро Дон" развивать уникальное сельскохозяйственное производство по переработке топинамбура в Липецкой области.

Качественная продукция привлекла внимание китайских партнеров, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. В планах компании — расширение производства и увеличение объемов поставок для удовлетворения международного спроса. Генеральный директор "ИстАгро Дон" Олег Зайцев объявил о готовности отправить второй контейнер в Китай, подчеркивая растущий интерес к их продукции.

Топинамбур славится своими полезными свойствами и высоким содержанием пребиотиков. Он востребован в Китае в рамках программы развития продовольствия и питания 2025-2030 годов, так как потребители ищут продукты с низким гликемическим индексом.

В 2024 году был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к экспорту топинамбура из России во время визита президента Владимира Путина в Китай, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Топинамбу́р или топина́мбур, или подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae). Растение известно также под названием «земляная груша», «иерусалимский артишок», «бараболя».





