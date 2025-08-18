Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Борисов раскрыл психологический секрет моложавости в 40 лет
Юлия Снигирь объяснила, как началась её дружба с Евгением Цыгановым и переросла в роман
Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
В России растёт спрос на контрактные двигатели вместо восстановления старых
Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой
Профессор Вюрмелинг о ключевых факторах: Болгария официально вступает в еврозону
Апифобия: боязнь пчёл и шершней ограничивает жизнь и требует психотерапии
Тодоренко призналась, что не может расслабиться рядом с Топаловым
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum

Китайский рынок ждёт: липецкая компания готовится к новым поставкам топинамбура

Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
1:45
Экономика

Липецкая компания "ИстАгро Дон" при поддержке Корпорации МСП успешно отправила продукцию из топинамбура в Китай.

топинамбур
Фото: ru.wikipedia.org by Robin. Flickr is licensed under free more info
топинамбур

Эта реализация стала возможна благодаря кредитной линии в МСП Банке на сумму 955 миллионов рублей, с гарантией Корпорации МСП на 495 миллионов рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес не только расширяет свои рынки, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества. Это позволяет "ИстАгро Дон" развивать уникальное сельскохозяйственное производство по переработке топинамбура в Липецкой области. 

Качественная продукция привлекла внимание китайских партнеров, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. В планах компании — расширение производства и увеличение объемов поставок для удовлетворения международного спроса. Генеральный директор "ИстАгро Дон" Олег Зайцев объявил о готовности отправить второй контейнер в Китай, подчеркивая растущий интерес к их продукции.

Топинамбур славится своими полезными свойствами и высоким содержанием пребиотиков. Он востребован в Китае в рамках программы развития продовольствия и питания 2025-2030 годов, так как потребители ищут продукты с низким гликемическим индексом. 

В 2024 году был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к экспорту топинамбура из России во время визита президента Владимира Путина в Китай, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Топинамбу́р или топина́мбур, или подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae). Растение известно также под названием «земляная груша», «иерусалимский артишок», «бараболя».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Наука и техника
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя
Сантехники: сода и уксус с ложкой эффективно растворяют засоры в раковине
Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности
Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.