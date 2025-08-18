Еврозона расширяется: какие последствия ожидают Болгарию после вступления

После 4 месяцев подготовительных мероприятий Болгария официально станет частью еврозоны.
Профессор Йоахим Вюрмелинг, экс-директор Бундесбанка, выделил основные экономические критерии и потенциальные опасности для населения.
Ключевые экономические факторы:
Единая денежно-кредитная политика еврозоны учитывает различия в экономиках стран-участниц. Однако Вюрмелинг не прогнозирует серьезных угроз для еврозоны в связи с присоединением Болгарии. Многочисленные уступки новым членам исключены, но если они неизбежны, должны быть подкреплены вескими аргументами, связанными с конкретной ситуацией.
Опыт Хорватии показывает, что замена валюты может спровоцировать рост цен и Болгарии следует учитывать это, тщательно контролировать цены после перехода на евро.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
