Еврозона расширяется: какие последствия ожидают Болгарию после вступления

После 4 месяцев подготовительных мероприятий Болгария официально станет частью еврозоны.

Профессор Йоахим Вюрмелинг, экс-директор Бундесбанка, выделил основные экономические критерии и потенциальные опасности для населения.

Ключевые экономические факторы:

вступление Болгарии в еврозону происходит при значительной общественной поддержке евро и уверенности в его устойчивости;

необходимо соблюдение трех условий — устойчивые цены (уровень инфляции в Болгарии составляет 3,6%, тогда как в еврозоне — 2,1%), ответственная финансовая политика правительства, стабильный обменный курс национальной валюты, поддерживаемый с 1996 года.

Единая денежно-кредитная политика еврозоны учитывает различия в экономиках стран-участниц. Однако Вюрмелинг не прогнозирует серьезных угроз для еврозоны в связи с присоединением Болгарии. Многочисленные уступки новым членам исключены, но если они неизбежны, должны быть подкреплены вескими аргументами, связанными с конкретной ситуацией.

Опыт Хорватии показывает, что замена валюты может спровоцировать рост цен и Болгарии следует учитывать это, тщательно контролировать цены после перехода на евро.

