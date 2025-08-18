Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

После 4 месяцев подготовительных мероприятий Болгария официально станет частью еврозоны.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Профессор Йоахим Вюрмелинг, экс-директор Бундесбанка, выделил основные экономические критерии и потенциальные опасности для населения.

Ключевые экономические факторы:

  • вступление Болгарии в еврозону происходит при значительной общественной поддержке евро и уверенности в его устойчивости;
  • необходимо соблюдение трех условий — устойчивые цены (уровень инфляции в Болгарии составляет 3,6%, тогда как в еврозоне — 2,1%), ответственная финансовая политика правительства, стабильный обменный курс национальной валюты, поддерживаемый с 1996 года.

Единая денежно-кредитная политика еврозоны учитывает различия в экономиках стран-участниц. Однако Вюрмелинг не прогнозирует серьезных угроз для еврозоны в связи с присоединением Болгарии. Многочисленные уступки новым членам исключены, но если они неизбежны, должны быть подкреплены вескими аргументами, связанными с конкретной ситуацией.

Опыт Хорватии показывает, что замена валюты может спровоцировать рост цен и Болгарии следует учитывать это, тщательно контролировать цены после перехода на евро.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
