Свыше 6000 случаев: россияне стали массово незаконно вывозить валюту за рубеж

ФТС зафиксировала рекордное число случаев контрабанды валюты
Экономика

Федеральная таможенная служба обнародовала шокирующую статистику: за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано 6314 случаев незаконного перемещения валюты через границу. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, превзойдя все предыдущие антирекорды.

Наиры
Фото: flickr.com by USAID in Africa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наиры

Общая сумма изъятых средств достигла колоссальных 1,2 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной поток нелегальных денежных средств направлен за рубеж, причем география контрабанды заметно расширилась. Наибольшей популярностью у нарушителей пользуются маршруты в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан.

Аналитики отмечают, что вывозимые доллары и евро чаще всего используются для приобретения золота, криптовалютных активов и недвижимости. Особенно актуальна эта схема для Турции, где многие сделки с жильем до сих пор проводятся за наличные из-за сложностей с банковскими переводами, пишет argumenti.ru.

Парадоксально, но параллельно с ростом вывоза валюты наблюдается и увеличение ее нелегального ввоза в Россию. За отчетный период зарегистрировано 1189 таких случаев, что на 31% превышает показатели прошлого года. Однако масштабы ввоза остаются несопоставимыми с объемами вывозимых средств.

Уточнения

Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда — товар, ценности и иные предметы, перевезённые (перенесённые, доставленные) таким образом (тайно).

