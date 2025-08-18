Свыше 6000 случаев: россияне стали массово незаконно вывозить валюту за рубеж

Федеральная таможенная служба обнародовала шокирующую статистику: за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано 6314 случаев незаконного перемещения валюты через границу. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, превзойдя все предыдущие антирекорды.
Общая сумма изъятых средств достигла колоссальных 1,2 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основной поток нелегальных денежных средств направлен за рубеж, причем география контрабанды заметно расширилась. Наибольшей популярностью у нарушителей пользуются маршруты в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан.
Аналитики отмечают, что вывозимые доллары и евро чаще всего используются для приобретения золота, криптовалютных активов и недвижимости. Особенно актуальна эта схема для Турции, где многие сделки с жильем до сих пор проводятся за наличные из-за сложностей с банковскими переводами, пишет argumenti.ru.
Парадоксально, но параллельно с ростом вывоза валюты наблюдается и увеличение ее нелегального ввоза в Россию. За отчетный период зарегистрировано 1189 таких случаев, что на 31% превышает показатели прошлого года. Однако масштабы ввоза остаются несопоставимыми с объемами вывозимых средств.
Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда — товар, ценности и иные предметы, перевезённые (перенесённые, доставленные) таким образом (тайно).
