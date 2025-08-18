Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Lockheed Martin открывает двери для Филиппин: партнёрство по F-16 Block 70

F-16 Block 70: что стоит за новым сотрудничеством Lockheed Martin и Филиппин
Экономика

В США компания Lockheed Martin объявила о расширении программы сотрудничества с Филиппинами, связанной с предложением усовершенствованного истребителя F-16 Block 70.

F-16, американский многоцелевой истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-16, американский многоцелевой истребитель

Это сотрудничество включает стратегическое партнерство с Южным методистским университетом (Southern Methodist University, SMU), частным исследовательским университетом в городе Даллас (США), с целью внедрения цифровых инноваций и развития рабочей силы на Филиппинах.

Ключевые компоненты:

  • доступ к современным инструментам и оборудованию SMU;
  • создание международной лаборатории и учебного центра;
  • сотрудничество с университетами, индустрией и бизнесом Филиппин для развития новых возможностей.

Производитель подчеркивает, что F-16 Block 70 представляет собой улучшенную версию истребителя F-16.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Распространённое прозвище самолёта в строевых частях USAF — «Viper» (русс. Гадюка)
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
