Lockheed Martin открывает двери для Филиппин: партнёрство по F-16 Block 70

В США компания Lockheed Martin объявила о расширении программы сотрудничества с Филиппинами, связанной с предложением усовершенствованного истребителя F-16 Block 70.
Это сотрудничество включает стратегическое партнерство с Южным методистским университетом (Southern Methodist University, SMU), частным исследовательским университетом в городе Даллас (США), с целью внедрения цифровых инноваций и развития рабочей силы на Филиппинах.
Ключевые компоненты:
Производитель подчеркивает, что F-16 Block 70 представляет собой улучшенную версию истребителя F-16.
F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Распространённое прозвище самолёта в строевых частях USAF — «Viper» (русс. Гадюка)
