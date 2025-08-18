Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Битва титанов: кто лидирует на рынке онлайн-кинотеатров

Онлайн-кинотеатры России: доходы взлетели на 45% — TelecomDaily
Экономика

Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в первом полугодии 2025 года доходы российских онлайн-кинотеатров продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигнув 73,6 млрд рублей. Наибольший вклад в этот рост внесли такие платформы, как Okko, "Кинопоиск" и "Иви".

В первой половине 2025 года онлайн-кинотеатры получили доход в размере 73,6 млрд рублей, что существенно превышает показатель в 50,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. В предшествующем году, за аналогичный период, рост составлял около 42%.

Начиная с 2018 года, рынок онлайн-видеосервисов в России демонстрировал ежегодный рост в среднем на 52%, однако в 2022 году этот показатель существенно снизился до 5%. В 2023 году доходы снова начали расти, увеличившись на 37% за год. В 2024 и 2025 годах рост составил 42% и 45% соответственно.

Доля крупнейших игроков рынка, таких как "Кинопоиск", Okko, "Иви", Wink, Start, Kion и Premier, достигла 98% в денежном выражении. "Кинопоиск" сохранил лидерство с долей 33,9%, в то время как Okko поднялся на второе место с 17%. "Иви" занял третье место с 16,3%, а Wink опустился на четвертое с 14,1%. Start, Kion и Premier сохранили свои позиции с долями 6,5%, 5,8% и 4,4% соответственно.

В выручку онлайн-кинотеатров включены доходы от AVOD, SVOD и TVOD/EST. При этом, выручка от лицензирования и партнерств снизилась почти на 11%, с 11,4 млрд рублей до 10,2 млрд рублей, пишет ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

