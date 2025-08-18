Путешествие без хлопот: биометрия сделает поездки комфортнее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Без билетов и документов: биометрия изменит поездки
Экономика

С 1 сентября у нас появится возможность покупать билеты на дальние поезда с помощью биометрии. Главное условие — поддержка технической возможности перевозчиком. 

Поезд
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Поезд

Теперь люди смогут оформлять проезд, используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Это значит, что мы сможем не только покупать билеты, но и садиться на высокоскоростные поезда без лишних документов.

ЕБС — цифровая платформа, на которой хранятся биометрические данные граждан. Система использует изображения лиц и голосовые данные. Она была создана в 2018 году и с 2021-го уже является государственной информационной системой. С ее помощью можно будет не только оплачивать проезд, но и осуществлять бесконтактные покупки в магазинах и получать услуги в МФЦ.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что россияне смогут садиться на поезд по биометрическим данным после тестирования этой функции. Кстати, оплата по биометрии уже работает в московском метро с октября 2021 года, и теперь её постепенно подключают ко всем турникетам, пишет РБК.

Уточнения

Турнике́т (фр. tourniquet, от фр. tourner — вертеться, вращаться) — вращающееся, раздвижное или распашное средство контроля, устанавливаемое на входе и предназначенное для пропуска людей по одному; несколько соединённых дверей, вращающихся вокруг общей оси и установленных в тамбуре (вращающаяся дверь).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
