Логистика дала сбой: что случилось с бензином АИ-95 в России

1:07
Экономика

В нескольких российских областях возникли проблемы с поставками бензина АИ-95.

Бензоколонки на автозаправочной станции
Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бензоколонки на автозаправочной станции

По информации региональных СМИ, в Крыму и Забайкалье этот вид топлива почти пропал с автозаправочных станций.

В Крыму цена за литр бензина подскочила до 70 рублей, что существенно превышает средний показатель по стране. Автолюбители жалуются на трудности в поиске топлива, а многие АЗС приостановили его продажу.

В Забайкальском крае, в частности в Краснокаменске и Борзе, бензин АИ-95 больше не доступен для обычных потребителей. Оставшиеся запасы распределяются исключительно среди предприятий по безналичному расчету.

Сложившаяся обстановка вызывает возмущение среди жителей и создает угрозу для транспортной инфраструктуры региона. Аналитики объясняют нехватку топлива сбоями в логистике и сезонным увеличением потребления, однако предупреждают, что при отсутствии мер стабилизации дефицит может распространиться и на другие регионы России.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
